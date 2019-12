V enem od podjetij na Ptuju prejeli bel prah Lokalec.si V enem od podjetij na Ptuju so zjutraj prejeli božično voščilnico oziroma manjši paket, v katerem je bil neznan bel prah. Policija je kraj zavarovala, paket pa bodo prevzeli bombni tehniki specialne enote policije in ga poslali v analizo. V karanteni ni nihče, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vir: STA

