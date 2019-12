Pogrešajo 15-letno Suvado Veselić iz Otavic Dnevnik Svojci pogrešajo 15-letno Suvado Veselić iz Otavic, ki je od doma odšla 4. decembra. Visoka je okrog 160 centimetrov, ima temne oči in do ramen dolge temne lase. Nazadnje je bila oblečena v belo bundo in modre kavbojke, obute pa je imela bele...

