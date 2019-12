Strel v koleno Šarčeve koalicije: Kar 70 odstotkov anketirancev bolj zaupa občinam kot državi! Nova24TV V zadnjih dneh sta slovensko javnost razburila zakona o izvrševanju proračuna in usklajevanju pokojnin, ki sta bila kljub opozorilom državnega sveta in odbora DZ za finance vseeno sprejeta. Glavni vzrok za nestrinjanje pa je zavrnitev koalicijskih poslancev – s pomočjo Slovenske nacionalne stranke in manjšinskih poslancev – amandmaja Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije o […]

