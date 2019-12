Načrtovana koncentracija družb HSE, ECE in E3 skladna s pravili konkurence Energetika.NET Agencija za varstvo konkurence (AVK) je 29. novembra 2019 izdala pozitivno odločbo glede priglasitve koncentracije Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), Elektro Gorenjska, Elektro Primorska in Elektro Celje pri nameravanem prevzemu skupne kontrole v družbah ECE in E3. AVK tovrstnemu povezovanju na maloprodajnem trgu z električno energijo ne nasprotuje ob upoštevanju določenih korektivnih ukrepov. Gre za pomemben korak pri izvajanju strategije vertikalne integracije in odpira možnosti za povezovanje podjetij, so sporočili iz HSE.

