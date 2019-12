Policisti PP Črnomelj so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči v Vranovičih, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 36-letni voznik. Policisti so na podlagi opisa vozila voznika belega Renault clia ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 67-letnemu ...