Minister dr. Cerar z nemškim ministrom Maasom o ključnih vprašanjih EU in sodelovanju v okviru tria Vlada RS Minister dr. Miro Cerar se je danes na delovnem srečanju sestal z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom. Srečanje je bilo namenjeno obravnavi bilateralnega sodelovanja in ključnih vprašanj v okviru Evropske unije. Na dan srečanja so partnerice tria Nemčija, Portugalska in Slovenija predale elemente svojega 18-mesečnega programa EU predsedstev Generalnemu sekretariatu Sveta EU.

