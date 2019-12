Umrla pevka skupine Roxette Marie Fredriksson Primorske novice V starosti 61 let je umrla Marie Fredriksson, pevka švedskega pop rock dua Roxette, znanega po pesmih, kot so Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, Joyride in The Look. Umrla je v ponedeljek po dolgotrajni bolezni, poroča spletna različica časnika Mirror.

