Deschamps francoski selektor do leta 2022 Dnevnik Francoski nogometni trener Didier Deschamps, ki je galske peteline popeljal do naslova svetovnih prvakov na zadnjem mundialu 2018 v Rusiji, je podaljšal sodelovanje s francosko zvezo do leta 2022 in svetovnega prvenstva v Katarju.

