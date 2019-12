V prtljagi preminulega raperja našli droge in orožje 24ur.com Pretekli konec tedna je na chicaškem letališču Midway umrl 21-letni ameriški raper Juice Wrld. Policisti so med raperjevo prtljago našli pištole in drogo, med drugim tudi 41 vakuumsko zapakiranih vrečk marihuane.

