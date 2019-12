Nogometaši mlade ekipe grškega Olympiakosa so si prislužili kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), potem ko so njihovi navijači oktobra na tekmi mladih ekip proti Bayernu, ta je zmagal s 4:0, vdrli na igrišče. Uefa je Olympiakos kaznovala s tekmo pred zaprtimi vrati stadiona in pogojno za leto dni, potem ko je približno 80 huliganov vdrlo na teren.



