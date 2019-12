Poslanci LMŠ, SD, SAB, DeSUS in Levica so danes vložili dopolnilo k predlogu novele stvarnopravnega zakonika, s katerim želijo v besedilo vrniti definicijo živali kot čutečih bitij. Takšno definicijo je pripravilo pravosodno ministrstvo, a na vladi ni imel podpore in so ga spremenili v živa bitja.



Več na Svet24.si.si