Kitajci v Gorenju: bi se jih morali bati ali jim pogrniti zlato preprogo? #video SiOL.net Kitajski Hisense je dobro plačal za Gorenje, pričakovali so, da se jim bo naložba relativno hitro izšla, a njihov pogled na razmere in prestrukturiranje podjetja je bil zelo poenostavljen in povsem neprilagojen na evropske razmere, pravi ekonomist Bogomir Kovač. Ekonomist Mitja Kovač pa na drugi strani meni, da, če želijo Kitajci postaviti sedež Hisensa za Evropo v Ljubljani, bi jim morali pogrniti zlato preprogo.

