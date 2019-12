[Video] Obračun v Bihaću: Trije migranti z noži in pištolami nad drugo skupino ilegalcev Nova24TV Bosanski lokalni mediji poročajo o novem spopadu med ilegalnimi migranti, prisotnimi v Bihaću. Migranti naj bi bili oboroženi z noži in pištolami. V Bihaću je prišlo do spopada med dvema skupinama migrantov. Po trditvah napadenih ilegalcev so imeli njihovi napadalci v rokah nože in pištolo. Napadalci so jim vzeli denar in cigarete. Migrant, ki naj […]

