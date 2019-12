Dopinška afera: trener in zdravstveni delavec ne priznavata krivde RTV Slovenija Na predobravnavnem naroku sta se atletski trener Igor Šalamun in nekdanji zdravstveni delavec Boris Špes, ki ju tožilstvo bremeni neupravičene proizvodnje in prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, izrekla za nedolžna.

