Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: pavšalni prispevek bi moral biti višji 24ur.com Bo vladna koalicija sploh kdaj v tem mandatu ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in njegov prenos v obvezno? Spet so namreč naleteli na oviro. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje koalicijo svari, da predlog ni finančno vzdržen, saj da je predlagan pavšalni prispevek 29 evrov prenizek in prinaša večmilijonski primanjkljaj v zdravstveni blagajni.

Sorodno Oglasi