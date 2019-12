Neto napoved zaposlovanja v panogi oskrbe z elektriko in plinom za prvo četrtletje 2020 znaša +11 % Energetika.NET Slovenski delodajalci v prvem četrtletju leta 2020 pričakujejo skromen zaposlitveni utrip. Neto napoved zaposlovanja namreč znaša +7 %, kar je najšibkejša napoved v zadnjih treh letih, razkrivajo rezultati raziskave napovedi zaposlovanja ManpowerGroup. Delodajalci v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom sicer poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +11 %, so včeraj sporočili iz ManpowerGroup.

