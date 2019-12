V strelskem obračunu med policijo in dvema kriminalcema šest mrtvih 24ur.com V več ur trajajočem strelskem obračunu med dvema osumljenima in policijo v New Jerseyju je umrlo šest ljudi, med njimi tudi policist in trije civilisti.

Sorodno















Oglasi Omenjeni New Jersey Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jan Oblak

Samir Handanovič

Kevin Kampl

Josip Iličić