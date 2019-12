Za pravico do dostojnega življenja Primorske novice Na mednarodni dan človekovih pravic so predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in njihovega sindikata upokojencev predsedniku DZ Dejanu Židanu izročili pismo, v katerem so izpostavili pravico starejših do dostojnega življenja. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in nizozemski veleposlanik Marco Hennis pa sta se zavzela za vključujočo družbo.

