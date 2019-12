So plastični cevovodi dovolj varni? 24ur.com Slovenci postajamo vse bolj zaskrbljeni ob novicah o novih in novih uhajanjih plina iz oskrbovalnega omrežja, nazadnje v Orehovljah pri Kranju. Gre za že tretje uhajanje plina v zadnjem tednu. Kaj se dogaja, so plinovodi sploh varni, kaj dela inšpekcija, da so uhajanja plina vse pogostejša, je naša plinska oskrba sploh varna?

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Luka Dončić

Anže Kopitar

Jan Oblak