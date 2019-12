Ali so se mladi pripravljeni zavzeti in nadaljevati planinsko tradicijo? 24ur.com Gore privabljajo vse več ljudi in tako je tudi v Sloveniji. Lani jih je obiskalo 1,7 milijona planincev, pred tem 1,4 milijona. Odnos do hribov in narave se začne oblikovati že v najzgodnejših letih, zato je vzgoja o etiki in odgovornosti v gorah pri mladih pomembna. Letošnji mednarodni dan gora je namenjen prav njim.

