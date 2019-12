'Z odpovedjo dražbe smo dobili potrditev, da zemljišče pripada inštitutu za nadaljnji razvoj' 24ur.com Potem ko je ljubljanski župan Zoran Jaković preklical za četrtek napovedano dražbo zemljišč okoli URI Soča, so v rehabilitacijskem centru izrazili zadovoljstvo. Prepričani so, da zemljišče pripada inštitutu za nadaljnji razvoj. V Soči računajo na to, da bosta MOL in ministrstvo za zdravje dosegla soglasje.

