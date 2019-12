Snežna nevarnost ogroža Kranjčev pohod SiOL.net Zaradi napovedanih obilnih snežnih padavin so organizatorji tekem svetovnega pokala v Val d'Iseru že napovedali tekmovalno rokado. "Na vreme pač nikoli nimamo vpliva. Moja naloga je, da tekmovalca kar se da kakovostno pripravim do tekme. Nato pa … Bomo videli," med polnjenje torbe s svežim perilom ob krajšem domačem postanku po vrnitvi iz ZDA in pred potjo v Sestriere, kjer ima zagotovljen trening...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Italija

Klemen Bergant

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Samir Handanovič

Miro Cerar

Ilka Štuhec