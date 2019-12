PREMIKA SE: Maribor ga krvavo potrebuje, to so sveže informacije iz LJUDSKEGA VRTA! Ekipa Nogometni klub Maribor je danes slovesno predal projektno dokumentacijo za obnovo zahodne tribune stadiona Ljudski vrt Mestni občini Maribor. Izbira izvajalca gradbenih del je še v teku, še vedno pa po ocenah župana Saše Arsenoviča velja, da bo tribuna obnovljena do spomladi 2021, torej še pred nogometnim evropskim prvenstvom do 21 let.



