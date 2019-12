Mourinho igralcem prepovedal ogled posnetkov katastrofalnega poraza z Bayernom 24ur.com Tekma v Münchnu med Bayernom in Tottenhamom (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30) je zadnja za obe moštvi v skupinskem delu Lige prvakov. Obeta se vrhunski spektakel, saj moštvi ne čutita rezultatskega pritiska in bosta lahko igrali povsem sproščeno. Seveda Jose Mourinho želi zmagati, še posebej, ker so spursi doživeli katastrofalen poraz na prvi medsebojni tekmi.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Jose Mourinho Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Marjan Šarec

Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor