V Britofu po zasutju ceste predvidoma v nekaj dneh tudi njeno odprtje za promet Dnevnik V Britofu pri Kranju, kjer je prejšnji torek prišlo do eksplozije zaradi puščanja zemeljskega plina, so po sanaciji poškodovanega dela plinovoda po enem tednu vendarle izmerili nižje koncentracije plina, tako da so se lahko lotili zasipanja ceste....

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Marjan Šarec

Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor