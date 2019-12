Hiša na kolesih ni bila kos Mariboru SiOL.net Kranjska Hiša na kolesih in vodilni Maribor sta odprla 12. krog 1. DOL za moške, zmage s 3:0 v nizih pa so se veselili odbojkarji s Štajerske, ki so do zdaj v državnem prvenstvu izgubil le enkrat. Preostale tekme bodo v soboto.

