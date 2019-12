Umrl je umetnostni zgodovinar Stane Bernik RTV Slovenija V starosti 81 let je umrl Stane Bernik, eden ključnih slovenskih umetnostih zgodovinarjev, ki je bil izvrsten poznavalec predvsem arhitekture, urbanizma, oblikovanja in fotografije, ob tem pa oral ledino na več področjih, ki so dotlej veljala za obrobna.

