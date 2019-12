Sklepni del trilogije Zdenka Roterja o usodnih prevarah poražencev in zmagovalcev RTV Slovenija Izšla je knjiga, Usodne prevare poražencev in zmagovalcev, tretji in zadnji del iz trilogije Zdenka Roterja, ki je bil po osamosvojitvi Slovenije svetovalec takratnega predsednika republike Milana Kučana.

