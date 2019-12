Goričanke slavile na primorskem derbiju v Kopru SiOL.net Na sredini uvodni tekmi 10. kroga 1. DOL za dekleta so odbojkarice Luke Koper v sosednem obračunu gostile GEN-I Volley. Goriške strele so zmagale s 3:1 in vsaj začasno skočile pred Kamnik. V petek bo vroče tudi v Šempetru, kjer bodo domače odbojkarice skušale presenetiti Novo KBM Branik, v soboto pa bo na sporedu še tekma med Formisem in Ankaranom.

