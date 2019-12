Tudi Kamničanke gladko na zaključni turnir Pokala Slovenije SiOL.net Po Kopru so se na zaključni turnir pokalnega tekmovanja, ki bo od 17. do 19. januarja v Kamniku, uvrstile še odbojkarice SIP Šempeter, ki so bile tudi na drugi četrtfinalni tekmi prepričljivo boljše od druge ekipe Nove KBM Branika ter kamničanke, ki so gladko odpravila Ankarančanke.

