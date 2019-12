Cole za rekordnih 324 milijonov k NY Yankees Ekipa Desnoročni metalec Gerrit Cole se je z moštvom severnoameriške baseballske lige MLB New York Yankees dogovoril za rekordno, 324 milijonov dolarjev vredno devetletno pogodbo, poročajo ameriški mediji. Devetindvajsetletni Cole je postal zvezda MLB v dresu Houston Astros, ki so letos v velikem finalu world series izgubili proti Washingtonu.



