Živa Dvoršak in Boštjan Maček najboljša strelca v letu 2019 Sportal Živa Dvoršak in Boštjan Maček sta najboljša slovenska strelca v letu 2019. Dvoršakova je šestič osvojila naslov najboljše strelke v Sloveniji, za Mačka pa je to četrti naslov. Na današnji 39. razglasitvi Strelske zveze Slovenije (SZS) v Dobu pri Domžalah je v ekipni konkurenci dvanajstič slavilo SD Dušan Poženel.

