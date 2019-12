(Fotogalerija) OBRAZI UPORA: Pet let od odhoda po krivici zaprtega Janeza Janše iz zapora, a dolg po Demokracija Na današnji dan pred petimi leti, natančneje 12. decembra 2014, je predsednik SDS Janez Janša zapustil zapor na Dobu, kjer je bil krivično zaprt od 20. junija 2014 zaradi obsodbe v zadevi Patria. To je bila velika zmaga Odbora 2014. Ustavno sodišče je namreč takrat ugodilo predlogu predsednika SDS Janeza Janše, naj do končne odločitve začasno zadrži izvršitev sodbe v zadevi Patria. Sklep je bil ...

Sorodno

Oglasi