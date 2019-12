Opozorila pred zimskimi obiski gora: letos v naših gorah umrlo že 41 ljudi 24ur.com "Zimskemu obisku gora dajejo pečat nižje temperature, krajši dan, zaprte planinske koče in specifične snežne razmere. Pozimi odhod v gore zahteva natančno načrtovanje, pridobivanje informacij s terena in pravilna uporaba ustrezne opreme," poudarjata strokovnjaka Matjaž Šerkezi in Franc Gričar. Reševalci iz leta v leto v gorah posredujejo večkrat, več pa je tudi smrtnih žrtev, letos že 41.

