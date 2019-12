Cerar: Gospod Janša se igra z nacionalnim interesom 24ur.com Miro Cerar se je v oddaji 24UR ZVEČER odzval na izjave Janeza Janše o tem, da bi moral denar za stroške sodbe Cerar dati iz svojega žepa. ''Če Hrvaška ne izvršuje odločb sodišč, je to najhujši udarec vladavini prava. Če bomo to dovolili, bo to na koncu pokopalo Evropsko unijo. Slovenija zato mora vztrajati in biti enotna,'' pravi.

