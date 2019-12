Dvorana Spaladium v Splitu je bila polna emocij, spominov, upanja in poklonov velikemu Oliverju Dragojeviću. 12.000 glava množica je na rojstni dan velikega glasbenika prepevala njegove najlepše melodije, skupaj z glasenimi legendami, ki so stali na odru-Tedi Spalato, Gibonni in Petar Grašo, ki so napisali veliko pesmi za Oliverja.