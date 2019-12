Praznično okrasje daje decembru poseben čar. Mnogi si tako ne znajo predstavljati zadnjega meseca v letu brez adventnih venčkov, raznovrstnih lučk, svečk in smrečic. A prav različni okraski, med njimi tudi adventni venčki, so lahko krivi za izbruh požara doma. Po podatkih Zavarovalnice Triglav in statistik Centra za obveščanje je ravno obdobje božično-novoletnih praznikov požarno najnevarnejše v Sloveniji.