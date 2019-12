»Moje oči ne lažejo več. Prvič v življenju, kar po 40-ih letih, vidim tudi na levo oko, čeprav so mi v Kaliforniji in Angliji zatrjevali, da operacija sploh ni mogoča. V Zagrebu pa so mi vid povrnili v samo dveh urah. Zdaj odlično vidim, moj vid je popoln,« je bil nad operacijo v hrvaški Kliniki Svjetlost navdušen angleški igralec Tim Roth, ki navdušuje v filmih Quentina Tarantina. Kliniko je zapustil v sredo.