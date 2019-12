Umrl komaj 14-letni obetavni baletnik 24ur.com Obetavni škotski igralec in baletnik Jack Burns je dočakal komaj 14 let. Dečka so našli mrtvega na svojem domu v Greenocku na Škotskem. Vzrok njegove smrti še ni znan, a po podatkih policije najstnik ni umrl v sumljivih okoliščinah.

