Za Sofijo ta božič morda zadnji, Adam ga bo preživel na kemoterapiji SiOL.net December je mesec veselja in praznovanj, a ne za vse družine. Mlada starša Bojan in Klementina se spopadata z neozdravljivo boleznijo svojih dveh otrok, še ne triletne Sofije in komaj devetmesečnega Adama. Bojita se, da bo prihajajoči božič za Sofijo zadnji, Adam pa ga bo moral preživeti na kemoterapiji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Italija

Ljubljana

Pediatrična klinika Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Tomaž Berločnik

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Josip Iličić