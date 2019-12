Jankovića pozivajo, naj s podobno zavzetostjo, kot se loteva drugih projektov, pomaga tudi zgodovins Reporter Zgodovinski arhiv Ljubljana, ki mora do junija 2020 zapustiti prostore v Mestni hiši in sosednji stavbi, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, a se iz njih ne želi prisilno izseliti v neprimerne prostore, je prejel pisma podpore Arhivskega društva Sloven

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Tomaž Berločnik

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Josip Iličić