Urša Pribošič in Naj Mekinc končala nastope v olimpijskem Pekingu SiOL.net V Pekingu so se končale kvalifikacije tretje letošnje tekme za svetovni pokal v deskarskih skokih prostega sloga. Urška Pribošič je zasedla osemnajsto, Naj Mekinc pa 29. mesto. S tem sta končala nastope na prizorišču naslednjih olimpijskih iger in se že pripravljata za polet v ZDA, kjer ju 21. decembra čaka nova priložnost.

