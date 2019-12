CasaPound zmagala v sodni bitki s Facebookom Primorske novice Potem ko je Facebook 9. septembra odstranil uradni profil neofašistične stranke CasaPound – poleg nje še strani gibanja Forza Nuova in številnih državnih in lokalnih voditeljev skrajnodesničarskih gibanj –, bo moral spletni gigant ponovno objaviti spletna mesta in plačati še odškodnino.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Tomaž Berločnik

Dejan Židan