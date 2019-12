Pikalo povozil lastne besede: Za delujoč program priznanega kardiologa dr. Marka Noča zavrnili finan Nova24TV S spremembo pravilnika o postopku se je končna odgovornost z direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS oziroma ministra, pristojnega za znanost, ukinila in se “prevalila” na administrativno zavrnitev prijave. Poslanka Jelka Godec je na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovila pisno poslansko vprašanje, in sicer v zvezi s pravilnikom o […]

Oglasi