Kate nosila tiaro princese Diane 24ur.com Cambriška vojvodinja Kate Middleton in princ William sta se udeležila tradicionalnega gala dogodka, ki ga vsako leto priredi britanska kraljica Elizabeta II. Kate se je ta večer poklonila kar dvema, in sicer je nosila tiaro pokojne princese Diane in obleko v čast pokojnemu modnemu oblikovalcu iz modne hiše Alexander McQueen.

Sorodno





Oglasi