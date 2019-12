Olimpijske tekme leta 2024 tudi na Tahitiju Sportal Organizatorji poletnih olimpijskih iger leta 2024 v Parizu so danes sporočili, da so za olimpijske preizkušnje v deskanju na valovih izbrali polinezijski otok Tahiti. V konkurenci je bilo še nekaj kandidatov na jugozahodu Pariza (Biarritz, Lacanau in Hossegor-Seignosse-Capbreton) ter v Bretanji (La Torche).

