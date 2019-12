Partnerstvo za Pohorje združilo 19 občin Lokalec.si Na pobudo mariborskega župana Saša Arsenoviča se je povezalo 19 občin, ki so danes na razglednem stolpu Pot pod krošnjami Pohorje podpisale plaketo o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje. Skupaj s sopodpisniki – tremi ključnimi nosilci turistične ponudbe ter šestimi članicami – so se zavezale za usklajevanje ciljev in projektov za turistični in infrastrukturni razvoj Pohorja […]

