Zloraba osebnih podaktov: Ukradel identiteto in goljufal Večer Novembra je odklenkalo 35-letnemu srbskemu državljanu, ki je v Sloveniji storil vsaj 37 kaznivih dejanj. Policija morebitne oškodovance, ki so bili žrtev tega človeka in ga niso prijavili, poziva, da naj to storijo čim prej.

