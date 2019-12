Nogometaš 'iz stekla': Coman 23. poškodovan, odkar je član Bayerna 24ur.com Francoski nogometaš Kingsley Coman, ki igra za nemški Bayern, bo moral zaradi poškodbe kolena prisilno počivati "za nedoločen čas", so sporočili iz tabora nemškega prvaka. Dodali so, da ima Coman raztrganino v levem kolenu, nategnjeno vez in obtolčen kolenski sklep, kar je "pridelal" na sredini tekmi Lige prvakov proti Tottenhamu (3:1). Francoz velja za igralca z največ velikimi lovorikami pri 23...

