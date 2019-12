Hokejisti Olimpije, rokometašice Krima, Savšek, Terčeljeva, Pogačar ... Sportal Kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj sta bila izbrana za najboljša športnika Ljubljane v letošnjem letu. Na prireditvi v slovenski prestolnici so bile za najboljše v ekipni konkurenci razglašene rokometašice Krima in hokejisti Olimpije. Posebno priznanje je dobil kolesar Tadej Pogačar. Najboljša trenerja sta iz tacenskega kajakaškega kluba Jože Vidmar in Jernej Abramič, ki vadita letošnja zmagovalca.

